Política Fundação criada por Damares Alves afirma que é 'vítima de perseguições' O MPF exigiu que a instituição fosse proibida de veicular o vídeo documentário "Hakani - A história de uma sobrevivente"

A fundação Atini Voz pela Vida, criada pela futura ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, declarou que tem sido "vítima de perseguições" por se posicionar contra a prática do infanticídio indígena em aldeias no Brasil. Por meio de nota, a instituição fundada em 2006 afirmou que foi criada com o propósito de apoiar "famílias que buscavam outras...