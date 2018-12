Política Funcionários de Flávio Bolsonaro repassaram até 99% dos salários Como não há dados sobre a movimentação financeira total da filha do ex-servidor, não é possível dizer com certeza que o dinheiro teve como origem exclusivamente os pagamentos da Alerj

Uma análise na movimentação financeira de Fabrício José Carlos de Queiroz, ex-assessor do deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, mostra indícios de que pelo menos uma funcionária pode ter depositado em sua conta o equivalente a quase tudo que recebeu na Casa no período agora sob investigação. Foi esse o caso de Nathalia Melo de Queiroz, f...