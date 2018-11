Política Funcionário da JBS, alvo da Operação Capitu, se entrega em SP Foram presos no curso da operação Joesley Batista, dono da JBS, e o atual vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade (MDB)

Florisvaldo Caetano de Oliveira, um dos alvos da Operação Capitu deflagrada ontem, se apresentou hoje (10) na sede da Polícia Federal (PF), em São Paulo. Funcionário da JBS, ele é investigado por participação em suposto esquema de corrupção no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Foram presos no c...