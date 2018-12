Política Funai está em processo de definição, mas deve ir para Agricultura, diz Onyx Futuro chefe da Casa Civil, disse ainda que o tratamento dados aos índios através de ONGs nem sempre é o mais adequado

O ministro extraordinário de transição e futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta segunda-feira, 3, que a Fundação Nacional do Índio (Funai) pode ser incorporado ao Ministério da Agricultura. Durante coletiva de imprensa na sede do governo de transição, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Onyx disse ainda que o tratamento dados aos índios através d...