Política Frigorífico é notificado pelo TRE

O juiz João Divino Silvério, da 136ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), determinou ao Frigorífico Goiás que deixe de fazer promoções exclusivas para eleitores do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). A decisão é da última terça-feira (23). Recentemente, o estabelecimento causou polêmica ao prometer vender por R$ 17, número do candidato do PSL, li...