Política Fraude na saúde leva executivos para prisão Dirigente da Philips e atual CEO da GE são presos em investigação que mira desvios em contratos do governo do Rio de Janeiro com instituto

O ex-CEO da Philips Medical Daurio Speranzini Júnior está entre as 20 pessoas presas na Operação Ressonância, da força-tarefa da Lava Jato no Rio, acusadas de integrar esquema para fraudar licitações na área da saúde no Estado desde 1996. As investigações mostram que, por meio de um cartel de fornecedoras e distribuidoras de insumos, o Instituto Nacional de Traumatolo...