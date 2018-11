Política “Formaremos time de patriotas”, diz Marcos Pontes

Confirmado na quarta-feira (31) como o futuro ministro de Ciência e Tecnologia de Jair Bolsonaro (PSL), o engenheiro e astronauta Marcos Pontes (PSL) esteve ontem em Goiânia para palestrar na abertura do Torneio Sesi de Robótica e, em entrevista à imprensa, comemorou a confirmação do juiz Sérgio Moro como ministro da Justiça. Ele também adiantou as diretrizes da sua gestão n...