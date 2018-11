Política Forças Armadas com mais antigos

O futuro ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva, anunciou os comandantes das Forças Armadas no governo Jair Bolsonaro ontem. Os escolhidos serão no dia da posse os oficiais generais mais antigos de cada Força. A Marinha será comandada pelo almirante de esquadra Ilques Barbosa Junior. O comandante do Exército será Edson Leal Pujol e a Força Aérea, pelo brigadeiro...