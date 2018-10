Política Força Nacional reforça segurança do Gabinete de Transição do governo O trabalho da Força Nacional no local começou na segunda-feira (29) e prosseguirá até o dia 1º de janeiro de 2019

A Força Nacional reforçará o trabalho da Polícia Federal (PF) no policiamento e segurança do Gabinete da Transição Presidencial, que funcionará no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. A portaria com a autorização para o emprego do efetivo federal está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 31, e é assinada pelo ministro da S...