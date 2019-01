Política Folha de pagamento cresce 133% em oito anos no governo de Goiás Reduzir o ritmo de crescimento vegetativo é um dos desafios do novo governo, que terá superintendência para pessoal

Os gastos do governo do Estado de Goiás com o pagamento dos servidores públicos - de todos os poderes - tiveram um aumento de 133% nos últimos dez anos. O valor anual desembolsado com a folha salarial cresceu de R$ 6,4 bilhões, em 2010, para R$ 15,03 bilhões em 2018, fazendo com que o assunto seja hoje uma das prioridades da área econômica do governo na busca do equilí...