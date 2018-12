Política 'Foi uma lavação de roupa suja', diz Eduardo Bolsonaro sobre PSL Em Foz do Iguaçu, deputado comentou as brigas internas de seu partido e a discussão que teve com Joice Hasselmann no WhatsApp

Após uma semana de brigas internas no PSL e uma articulação na Câmara para isolar o partido na próxima legislatura, o deputado reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) minimizou as questões e garantiu que a sigla estará pronta para atuar no Congresso em prol da governabilidade. "As discussões internas são até saudáveis. Qual partido que pensa 100% igual? Isso não existe. O...