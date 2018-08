Política “Flores não garantem paz”, diz Bolsonaro Em Porto Alegre, candidato do PSL afirmou que armas não geram violência e rebateu ataques de rivais

O candidato do PSL à Presidência, deputado Jair Bolsonaro (RJ), reagiu ontem a um vídeo produzido pela campanha do tucano Geraldo Alckmin que critica de forma velada o discurso do capitão reformado de flexibilizar o porte de armas como forma de enfrentar a violência. A peça exibe temas que deverão ser enfrentados pelo próximo presidente - como desemprego e falta de sane...