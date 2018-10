Política Flagrado com dinheiro acima do permitido na cela, Sérgio Cabral é punido Condenado a 183 anos de prisão, ex-governador do Rio vai ficar sem visitas e sem ver TV por 10 dias

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB), condenado a 183 anos de prisão na Operação Lava Jato, foi punido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária após ter sido flagrado com uma quantidade de dinheiro acima do permitido na prisão. O emedebista, que está no presídio de Bangu, não poderá receber visitas e ficará sem televisão por 10 dias. De acordo...