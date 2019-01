Política Flávio visita o pai após novas revelações Senador eleito fez primeira aparição pública depois da divulgação sobre quase 50 depósitos em sua conta totalizando R$ 96 mil

O deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), visitou o pai, o presidente Jair Bolsonaro na tarde de ontem. É a primeira aparição pública do senador eleito após a divulgação de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que aponta quase 50 depósitos em dinheiros feitos na conta do senador, revelado pelo Jornal Nacional, da TV...