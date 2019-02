Política Flávio Bolsonaro nega que tenha pedido foro privilegiado "A decisão do ministro Marco Aurélio hoje, na verdade, foi o que nós pedimos: uma reclamação. Eu cumpri a legislação, cumpri a decisão do Supremo", disse o senador

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) negou sexta-feira que tenha tentado usar do foro privilegiado para interromper as investigações que apuram movimentações financeiras atípicas de seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Ao tomar posse de seu mandato em cerimônia no Senado, o parlamentar foi questionado sobre a decisão do ministro Marco A...