Política Flávio Bolsonaro não responde convite do MP para depor em caso de ex-assessor Coaf identificou transações atípicas em conta. Fabrício Queiroz teria movimentado R$ 1,2 milhão

O senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, não respondeu até o momento ao convite feito pelo MP-RJ (Ministério Público do Estado do Rio, nesta 5ª feira (10.jan.2019), para que contribua com a investigação do caso do seu ex-assessor, Fabrício Queiroz. O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) identificou movimentações atípic...