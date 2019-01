Política Flávio Bolsonaro gastou R$ 4,2 milhões com imóveis em 3 anos, diz jornal No mesmo período em que Flávio adquiriu imóveis foi detectada pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) a movimentação de R$ 7 milhões nas contas do ex-assessor e ex-motorista do senador, Fabrício José Carlos de Queiroz

Documentos obtidos em cartórios indicam a aquisição pelo senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) de 2 apartamentos em bairros nobres no Rio de Janeiro, no valor de R$ 4,2 milhões, de 2014 a 2017. A informação é do jornal Folha de S.Paulo. O valor declarado em parte das transações pelos compradores e vendedores é menor do que o usado pela prefeitura na cobran...