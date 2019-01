Política Flávio Bolsonaro empregou mãe e irmã de suspeito no caso Marielle, diz jornal Senador eleito ainda teria prestado homenagem duas vezes a Adriano Magalhães da Nóbrega, alvo de um mandado de prisão

O gabinete do ex-deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) empregou em seu gabinete a mãe e a mulher de 1 suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), diz o jornal O Globo em reportagem nesta 3ª (22.jan.2018). Ex-capitão do Bope (Batalhão de Operações Especiais), Adriano Magalhães da Nóbrega foi alvo de um mandado d...