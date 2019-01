Política Flávio Bolsonaro diz que movimentações bancárias se referem à compra e venda de imóvel Em entrevista à TV Record, deputado estadual e senador eleito deu sua versão para as transações apontadas pelo Coaf

O senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) afirmou em entrevista à TV Record exibida neste domingo (20) que as movimentações suspeitas identificadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) em sua conta bancária se referem à compra e venda de um imóvel na zona sul do Rio. Trechos de um relatório do Coaf revelados na últ...