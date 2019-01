Política Flávio Bolsonaro é investigado na área cível

O procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem, afirmou ontem que o deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e outros 26 parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado são investigados na esfera cível por suspeita de improbidade administrativa. Todos são citados em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que dete...