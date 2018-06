Política Fischer nega pedido de Lula para suspender prisão no caso do triplex Ministro do STJ rejeitou pedido da defesa do ex-presidente que pretendia efeito suspensivo a um recurso especial contra a condenação imposta a ele de 12 anos e um mês de reclusão no processo do apartamento do Guarujá

O ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para atribuir efeito suspensivo a um recurso especial apresentado contra a condenação do petista no caso do triplex de Guarujá (SP). O objetivo da defesa de Lula era permitir que o petista abandonasse a prisão e participasse d...