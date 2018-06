Política Fim dos penduricalhos nos salários pode reduzir gastos em R$ 2,3 bi Cálculo de economia para União e Estados é de relator do projeto na Câmara que regulamenta o teto dos salários do funcionalismo; texto será entregue nesta terça-feira, 12

A União e os Estados poderão economizar pelo menos R$ 2,3 bilhões ao ano com o fim de penduricalhos nos salários dos servidores, de acordo com cálculos apresentados nesta segunda-feira, 11, pelo deputado Rubens Bueno (PPS-PR), relator do projeto de lei que regulamenta o teto remuneratório do funcionalismo. O parlamentar apresenta nesta terça-feira, 12, seu parece...