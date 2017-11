Filiação de Baldy no PP não tranquiliza partido em Goiás

O agora ministro das Cidades, Alexandre Baldy, se filia ao PP no sábado (25), em evento na fazenda do senador e presidente do partido no Estado, Wilder Morais, em Nerópolis. A análise natural é de que a filiação fortalece a sigla não apenas por passar a ter um ministro, mas também porque conta agora com dois deputados federais: Roberto Balestra e Sandes Junior, que assumiu a cadeira deixada por Baldy.

Porém, isso não conseguiu apaziguar as divergências entre Wilder e Balestra. Ao POPULAR, o deputado afirmou que é possível dizer que a sigla, agora, começa a voltar ser o que era. “Éramos um partido grande, com representação. Agora, não temos sequer vereador em Goiânia e nenhum deputado estadual eleito. Isso tudo porque o PP está acéfalo em Goiás”, falou, em referência a Wilder.

Para Balestra, que presidiu o PP em Goiás por muito tempo, Wilder não tem legitimidade para ser presidir a legenda. “Eu, Baldy e Sandes fomos eleitos pelas urnas. Ele ganhou o mandato”, disse, citando o fato de Wilder ter assumido assento no Senado quando da cassação de Demóstenes Torres (ex-DEM, hoje PTB). No Senado, os suplentes não precisam disputar eleição.

Em resposta, o senador disse que a fala de Balestra é “apaixonada”. “O deputado ainda não conseguiu se curar do fato de não ser mais presidente do PP. Ele precisa passar por esse processo e ver que o partido cresceu. Tem que tomar um remedinho para curar essa ressaca dele”, afirmou.

Segundo o senador, o partido cresceu desde que ele assumiu a presidência em setembro de 2015. “Temos mais prefeitos e agora mais deputados federais. O PP cresceu e é isso que Balestra não aceita”, sustentou.