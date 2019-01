Política Filho de Mourão é promovido a assessor especial da presidência do BB e terá salário de R$ 36 mil O novo posto equivale a uma cadeira de um executivo no banco

Antes assessor empresarial da área de agronegócios do Banco do Brasil, o filho do vice-presidente Hamilton Mourão, Antonio Hamilton Rossell Mourão, subiu na carreira. Com a posse da nova gestão, sob o comando de Rubem Novaes, foi promovido a assessor especial da presidência. O novo posto equivale a uma cadeira de um executivo no banco com um salário de cerca de R$ 36 m...