Política Filho de Jair Bolsonaro posta foto do pai fazendo gesto de arma com as mãos Candidato passou por sua primeira sessão de fisioterapia neste sábado (8)

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) apareceu em uma foto, publicada na manhã deste sábado (8) por seu filho, o deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL- RJ), com seu tradicional gesto imitando com as mãos uma arma de fogo. Visualizar esta foto no Instagram. ...