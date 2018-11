Política Filho de Bolsonaro desmente Bebianno sobre escolha de responsável por comunicação Mais cedo, Gustavo Bebianno disse que Carlos é uma pessoa que "sempre esteve à frente dessa comunicação"

Um dos filhos do presidente eleito, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC), do Rio, negou que contribuirá para a escolha do responsável pela comunicação do futuro governo. Pelo Twitter, Carlos desmentiu declaração dada pelo futuro ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, na manhã desta quarta-feira, 21. "Nada disso será tratado comigo", e...