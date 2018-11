Política Filho de Bolsonaro deixa transição após desavença Carlos Bolsonaro, que foi cotado para assumir a Secretaria de Comunicação, faz anúncio depois de atrito com o futuro titular da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno

Considerado o responsável pela campanha de Jair Bolsonaro nas redes sociais, Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente eleito, anunciou nesta quinta-feira, 22, que deixou a equipe de transição. A decisão ocorreu após uma desavença com o futuro titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno. Vereador licenciado da Câmara Municipal do Rio, C...