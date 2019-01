Política Filhas e mulher de ex-assessor de Flavio Bolsonaro faltaram em depoimento no MP Alegação é de que elas estão em São Paulo para acompanhar o pós-operatório e o início do tratamento de quimioterapia de Fabrício Queiroz; o ex-funcionário foi apontado em relatório com 'movimentação atípica' em suas contas

Assim como o pai, as filhas e a mulher do ex-assessor de Flavio Bolsonaro (PSL), o policial militar Fabrício Queiroz, não compareceram ao depoimento no Ministério Público sobre o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A defesa de Nathalia e Evelyn Queiroz e Marcia Aguiar alegaram que estão em São Paulo para acompanhar o pós-operatório e o...