Fabrício Queiroz recebeu irregularmente R$ 16,8 mil a título de auxílio-educação para uma das filhas entre 2007 e 2011, quando trabalhava como assessor do então deputado estadual e hoje senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

O montante foi recebido como auxílio-educação para a personal trainer Nathália de Melo Queiroz. A filha do ex-assessor não tinha direito ao benefício porque, na época, trabalhava na própria Alerj. De acordo com as regras em vigor, a verba só pode ser concedida a dependentes que não estejam empregados. Assim como Queiroz, Nathália trabalhou no gabinete de Flávio Bolsonaro. A Assembleia confirmou que Queiroz recebeu os valores irregulares em três períodos: de 20 de setembro de 2007 a 4 de março de 2008; de 11 de março de 2008 a 1.º de fevereiro de 2011; e de 1.º de abril de 2011 a 1.º de agosto de 2011.

Segundo a Casa, o ex-assessor devolveu os valores em 36 parcelas. O auxílio teria sido renovado depois do caso conhecido como “bolsa fraude”, em 2008. A irregularidade foi descoberta em 2011.