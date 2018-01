FHC reitera Alckmin como candidato

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reiterou ontem, por meio de nota, que “nada há mais distante de sua ação e de seu pensamento do que enfraquecer a candidatura presidencial do PSDB”. A posição do ex-presidente se dá após a repercussão negativa no ninho tucano da entrevista concedida ao Estadão por FHC, publicada na terça-feira (02). O ex-presidente foi enfático ao defe...