FHC diz que declarações de filho de Bolsonaro 'cheiram a fascismo'

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou as redes sociais neste domingo, 21, para criticar declarações do filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, de que basta "um soldado e um cabo" para fechar o Supremo Tribunal Federal (STF). "As declarações merecem repúdio dos democratas. Prega a ação direta, ameaça o STF", escreveu o ex-presidenete na tarde d...