Política FHC depõe como testemunha de defesa de Lula em ação sobre sítio O tucano falou por videoconferência ao juiz federal Sérgio Moro

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso prestou depoimento nesta segunda-feira (11) como testemunha de defesa do seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da Operação Lava Jato. O tucano falou por videoconferência ao juiz federal Sérgio Moro no âmbito da ação em que o petista é réu por supostas propinas de R$ 1 milhão da OAS, Odebrecht e Schahin. O valor é r...