Política FHC critica Bolsonaro pelo Twitter por causa de foto postada 'Desinformação é péssima conselheira, sobretudo vinda dos poderosos', escreveu ex-presidente em resposta a publicação do militar

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou sua conta pessoal no microblog Twitter, na manhã desta segunda-feira, 5, para "bater boca" com o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). "A desinformação é péssima conselheira, sobretudo vinda dos poderosos", disse FHC. A desinformação é péssima conselheira, sobretudo vinda dos poderosos: na foto do Twitter do Pr eleit...