'Festa do Senhor Bom Jesus e de São Sebastião' pode ser incluída no Calendário Cívico Cultural

A “Festa do Senhor Bom Jesus e de São Sebastião”, comemorada anualmente em maio, em Bom Jesus de Goiás, deve ser incluída no Calendário Cívico Cultural do Estado de Goiás.

“Trata-se de um grandioso evento religioso, festivo e turístico (...) há tempos essa tradição religiosa reúne centenas de pessoas em torno do mesmo ideal", afirma o deputado Francisco Oliveira (PSDB), autor da proposta. "A Festa do Senhor Bom Jesus e de São Sebastião, na qual são entoados versos cantados, representando a trajetória do Senhor Jesus e de São Sebastião sobre a face da Terra”, completa.

Se aprovada, a propositura entrará em vigor a partir da data de publicação, mas o projeto ainda será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) e deverá ser apreciado assim que os deputados retornarem as atividades com o final do recesso parlamentar.