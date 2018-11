Política Ferrari diz que vai recorrer contra decisão Justiça determinou bloqueio de mais de R$ 3 milhões em bens do ex-presidente do órgão e de outras duas pessoas por falhas em contrato

O ex-presidente e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) Edson José Ferrari afirmou, em nota, que apresentará recurso contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás que determinou a indisponibilidade de mais de R$ 3 milhões em bens dele e de outras duas pessoas, que, segundo a decisão, estariam envolvidas em falhas na elabo...