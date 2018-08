Política Fernando Haddad atrai mais a atenção do mercado financeiro Em chapa petista, ex-prefeito tem agenda ampliada de reuniões com representantes de grandes bancos e corretoras de investimentos

Após ser confirmado como vice da chapa presidencial petista e se tornar a opção preferencial para substituir o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao Planalto, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad entrou de forma mais enfática no foco de interesse do mercado financeiro. A campanha presidencial do partido intensificou nas últimas s...