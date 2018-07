Política Favreto, Gebran e Moro são intimados pelo CNJ após decisões sobre soltura de Lula Magistrados proferiram decisões conflitantes no último dia 8, envolvendo pedido de liberdade em face do ex-presidente para suspender cumprimento de pena na Operação Lava Jato

O ministro corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), João Otávio de Noronha, intimou nesta quinta-feira (19) os desembargadores Rogério Favreto e João Pedro Gebran Neto, ambos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), e o juiz federal Sérgio Moro para prestar informações sobre o episódio no TRF-4, no último dia 8, envolvendo um pedido de liberdade do e...