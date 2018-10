Política Família ligada ao jogo do bicho apoia filho de Bolsonaro Candidato ao Senado, Flávio Bolsonaro participou de passeata com irmão e primo do bicheiro Aniz Abraão David

A família Abrahão David, conhecida no Estado do Rio pelas relações com o jogo do bicho, decidiu apoiar a família do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Em agosto passado, o filho mais velho do candidato, deputado estadual pelo mesmo partido, Flávio Bolsonaro, fez campanha para o Senado em Nilópolis, reduto eleitoral da família há décadas. A agenda incluiu caminhada a...