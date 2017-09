Falta de líder volta à pauta na Câmara Municipal

A derrota do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), na votação do projeto de lei que vetou o aumento do IPTU, na terça-feira (5), na Câmara Municipal, deixou mais evidente a falta de diálogo entre o Paço e os vereadores. Passados oito meses desde o início da legislatura, o prefeito ainda não definiu seu líder e não tem uma base de apoio estável. Com a indefinição, c...