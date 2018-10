Política Falta de líder é entrave ao PSDB Processo de desconstrução do legado do tempo novo e dificuldade para o fechamento das contas do Estado são outros desafios à tentativa dos tucanos de rearticulação após derrota histórica

Prestes a ficar fora do poder depois de 20 anos e diante de uma derrota histórica em Goiás, o PSDB, segundo maior partido do Estado em número de filiados, começa a discutir uma forma de rearticulação, mas enfrenta dois grandes obstáculos: a falta de um líder que demonstre no momento capacidade de aglutinar o partido e o processo de desconstrução do legado do tempo novo, ...