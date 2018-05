Política Fachin tira de Moro delação de repasse na campanha de Chávez Relator da Operação no Supremo tirou das mãos do juiz federal acordos que envolvem supostos pagamentos da Odebrecht no exterior para marqueteiros

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, tirou das mãos do juiz federal Sérgio Moro delações que envolvem supostos pagamentos da Odebrecht no exterior para os marqueteiros João Santana e Mônica Moura, pela campanha do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, em 2012. O caso, que envolve supostos repasses ao ex-chefe da Sec...