Política Fachin suspende investigação de Temer na Lava Jato Decisão atende a pedido da PGR, que alegou que a Constituição proíbe que o presidente seja denunciado por atos praticados antes do mandato

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu suspender, temporariamente, a investigação do presidente Michel Temer em inquérito no qual delatores da Odebrecht apontam que integrantes do grupo político liderado por ele, pelo chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e pelo ministro das Minas e Energia, Moreira Franco, teriam recebido recursos ilícitos da emp...