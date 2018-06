Política Fachin pede que 2ª Turma julgue no dia 26 pedido de Lula para suspender prisão A defesa do ex-presidente, preso há mais de dois meses, entrou no início deste mês com um novo pedido de liberdade no STF e Superior Tribunal de Justiça

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu que seja incluído na pauta da Segunda Turma do dia 26 de junho um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para suspender a prisão. Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá. ...