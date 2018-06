Política Fachin nega quebra de sigilo de Temer Ministro do Supremo, no entanto, autorizou o levantamento de sigilo telefônico, dos ministros Eliseu Padilha (MDB) e Moreira Franco (MDB)

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu não atender ao pedido da Polícia Federal de quebrar o sigilo telefônico do presidente Michel Temer no âmbito de um inquérito instaurado com base na delação da Odebrecht. Fachin determinou a quebra do sigilo telefônico dos ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha (MDB), e de Minas e Energia, Moreir...