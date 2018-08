Política Fachin nega dois habeas corpus para Eduardo Cunha O objetivo da defesa do ex-deputado federal era derrubar duas prisões decretadas em casos distintos

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou dois pedidos de liberdade formulados pela defesa do ex-deputado federal Eduardo Cunha (MDB-RJ). O objetivo da defesa de Cunha era derrubar duas prisões decretadas em casos distintos, sob a alegação de que o emedebista estaria sofrendo "constrangimento ilegal" em virtude do encarceramento. Cunha está detido n...