Política Fachin manda prender sobrinhos de Jovair Arantes Polícia Federal cumpriu mandados em Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais

Atualizada às 14h34 O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou a Polícia Federal prender os sobrinhos do deputado Jovair Arantes (PTB), Leonardo Arantes e Rogério Papalardo Arantes na manhã desta quarta-feira (30), durante a Operação Registro Espúrio, que mira em um esquema de concessão fraudulenta de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho. Inicialmente, a i...