Política Fachin envia pedido de anulação da delação da J&F ao plenário do STF Colegiado deve analisar o caso somente a partir de agosto, após o período de recesso de julho na Corte

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin determinou nesta quarta-feira (27) que o plenário da Corte deve decidir sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para homologar a rescisão do acordo de colaboração dos executivos do grupo J&F. Ainda não há data marcada para o julgamento, mas o colegiado deve analisar o caso somente a part...