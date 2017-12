Fachin determina prisão do deputado federal Paulo Maluf

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem o imediato início da execução da pena imposta ao deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), condenado pela Primeira Turma da Corte a 7 anos, 9 meses e dez dias de reclusão em regime inicial fechado.

O colegiado também condenou Maluf, de 86 anos, a pagar o equivalente a 248 dias-multa, aumentada em três vezes, pelo crime de lavagem de dinheiro, além de determinar a perda do mandato de deputado federal.

Fachin argumentou que o plenário do STF, ao julgar uma questão de ordem no caso do mensalão, firmou o entendimento de que cabe ao relator da ação penal originária analisar monocraticamente a admissibilidade dos embargos infringentes opostos em face de decisões condenatórias.

Logo após a decisão, Maluf disse que não tinha tomado conhecimento. “Eu não sei de nada. Só posso dizer isso a você”, declarou o deputado, por telefone. Maluf estava em São Paulo e afirmou que não foi ao Congresso nesta semana “porque não tem nada em Brasília”. Meia hora depois, ao ser procurado novamente, disse: “Querido, estou sabendo de tudo, mas liga para o meu advogado”.

Por meio de nota, o advogado de Maluf, Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, disse que foi uma decisão “monocrática e, com todas as vênias, teratológica”. “Esta decisão vem ao encontro deste momento punitivo e dos tempos estranhos pelos quais passamos.”