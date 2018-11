Política Fachin decide que caberá à 2ª Turma analisar habeas de Lula contra Moro Ministro relator da Operação Lava Jato no Supremo considera que colegiado deve apreciar pedido de liberdade do ex-presidente condenado a 12 anos e um mês de reclusão no processo do triplex do Guarujá

O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta terça-feira (6) que caberá à Segunda Turma da Corte analisar um habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que o petista seja colocado em liberdade. Lula quer que seja reconhecida a “perda da imparcialidade” do juiz federal Sérgio Moro, anulando-se todos os atos de Moro no caso do tríplex d...