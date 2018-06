Política Fachin dá 5 dias para defesa de Lula esclarecer se quer discutir inelegibilidade Ex-presidente está preso desde o dia 7 de abril na superintendência da Polícia Federal em Curitiba

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu um prazo de até cinco dias para a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esclarecer se quer ou não que a Corte discuta neste momento a questão de inelegibilidade, dentro da petição que trata do pedido de liberdade do petista. Lula está preso desde o dia 7 de abril na superintendência da P...